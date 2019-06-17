BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на 1 млн рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Кинокомпания Kinodanz и видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов), к которому был заявлен иск на 1 млн рублей, заключили мировое соглашение. Об этом ТАСС сообщил адвокат Баженова Сергей Панченко.

"Стороны пришли к соглашению, инцидент урегулирован. На судебном заседании 24 июня мировое соглашение должно быть надлежащим образом процессуально оформлено судом", - сказал адвокат, добавив, что условия соглашения являются конфиденциальными.

Ранее видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) сообщил в своем ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube 3 июня, что может закрыть свой канал из-за судебного иска на 1 млн рублей, который подала Kinodanz. Компания выражает претензии из-за обзора на фильм "За гранью реальности", который, по ее мнению, нарушил допустимый объем цитирования. По словам Баженова, закон не устанавливает точных норм цитирования.

Министерство культуры ранее сообщило ТАСС, что не собирается поддерживать кинокомпанию в судебном процессе.

Kinodanz - российская кинокомпания, основанная в 2012 году в Москве. На ее счету такие фильмы, как "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звездный разум" и другие.