Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Новые смартфоны были проверены по 231 параметру. "Нередко рейтинги смартфонов различаются всего на долю сотых. Однако один из них может находиться в топе, а другой - отставать от лидеров на 30 позиций. Поэтому рекомендуем не сбрасывать со счетов модели, которые находятся вне десятки лучших", - говорится в сообщении.

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг смартфонов, куда вошли новинки от Honor, Huawei, Samsung, Sony и Xiaomi. Первые три места снова заняли модели от Samsung, следует из сообщения Роскачества, опубликованного во вторник.

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

Особое внимание в своем исследовании эксперты уделили качеству фото- и видеосъемки, так как многие пользователи выбирают смартфон по этому критерию. Качество снимков оценивалось после переноса фотографий на компьютер и распечатывания их на одном и том же лазерном принтере. В оценке дисплея специалисты смотрели на размер, разрешение, чувствительность, "поведение" смартфона при разном освещении. На первый план в этом году также вышла производительность устройства: "смартфон-тормоз" не получил высоких баллов от экспертов.

Также исследовались качество прослушивания музыки и звонков, удобство использования и прочность устройств.