Около 300 волонтеров помогут инвалидам проходить водные процедуры на пляже в Крыму

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Первая группа волонтеров из Самары отправилась в Крым для работы с инвалидами на пляже курорта в Сакском районе. Добровольцы будут помогать людям с особенностями развития выполнять специальные водные процедуры, сообщила ТАСС педагог-организатор межрегиональной добровольческой акции "Мы вместе - 2019!" Анна Гацко.

"В Крым с июня по август текущего года поедут 296 добровольцев в составе семи смен, каждая из которых пробудет в республике на протяжении десяти дней. Первая смена отправится в понедельник вечером", - сказала она.

Они будут работать на пляже в Саках, где проходят грязелечение пациенты с ограниченными возможностями здоровья. Планируется, что добровольцы также будут работать с ветеранами Великой Отечественной войны. Кроме того, волонтеры примут участие в городских добровольческих и экологических акциях.

Акция "Мы вместе" придумана студентами техникумов и колледжей в Самаре в 2014 году. Ежегодно в летние каникулы студенты едут в Крым, чтобы работать с гражданами, нуждающимися в помощи добровольцев в быту или лечении. Каждый год в добровольческих акциях участвуют около 300 человек.