Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверят к среде

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Экзаменационные работы школьников из Астраханской области, которые получили ноль баллов на ЕГЭ из-за неправильного оформления бланков, перепроверят к среде. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Ранее пресс-служба министерства образования Астраханской области сообщила, что трое одиннадцатиклассников получили на ЕГЭ по профильной математике нулевые баллы, потому что заполнили бланки не той пастой. В итоге написанные работы были некорректно отсканированы и аннулированы. Была создана специальная конфликтная комиссия, которая должна проверить работы школьников.

"Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются, в среду выпускники узнают свои результаты", - говорится в сообщении.

Основной период ЕГЭ 2019 года, который включает основные и резервные сроки, проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.