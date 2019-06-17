ОБСЕ приветствовала освобождение российским судом учредителя газеты "Новые колеса"

ТАСС, 17 июня. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал в решение российского суда освободить из-под стражи бывшего депутата Калининградской областной думы, учредителя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова после переквалификации обвинений против него со статьи о вымогательстве на статью о самоуправстве. Об этом говорится в заявлении Арлема Дезира, опубликованном в понедельник на сайте ОБСЕ.

"Я приветствую освобождение журналиста Игоря Рудникова, редактора российской газеты "Новые колеса", - написал представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ. - Этого ожидали давно. Я призываю власти снять с него все обвинения и полностью оправдать его. Он не должен был проводить 20 месяцев в заключении".

"Я надеюсь, что Игорь Рудников и его коллеги из "Новых колес" смогут продолжить свою журналистскую работу без давления и запугивания в будущем", - заявил Дезир. Он подчеркнул, что журналисты в странах - членах ОБСЕ, в том числе в России, не должны подвергаться нападкам за свою профессиональную деятельность.

Московский районный суд Петербурга в понедельник огласил приговор бывшему заместителю полпреда президента по СЗФО Александру Дацышину по уголовному делу о пособничестве в вымогательстве денег у главы управления СК по Калининградской области. Суд переквалифицировал ему обвинение на статью о пособничестве в покушении на самоуправство, назначил наказание в виде 350 часов обязательных работ и освободил от наказания по отбытию. Ранее Дацышин обвинялся в пособничестве в вымогательстве (ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Вторым фигурантом дела является экс-депутат Калининградской областной думы и журналист Игорь Рудников. Он обвинялся в вымогательстве и в том, что не уведомил о наличии документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (п. "б" ч. 3 ст. 163, ст. 330.2 УК РФ). Суд не нашел состава преступления по статье о вымогательстве и также переквалифицировал Рудникову обвинение на статью о самоуправстве, назначил наказание в виде 550 часов обязательных работ и также освободил его в связи с отбытием. Свою вину оба не признали.

Калининградский областной суд в феврале удовлетворил иск Роскомнадзора о закрытии газеты "Новые колеса", учредителем и редактором которой являлся Игорь Рудников. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу этого решения суда.