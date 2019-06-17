СМИ: власти Квебека приняли закон о запрете религиозных атрибутов одежды

ОТТАВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти провинции Квебек приняли закон о запрете ношения госслужащими в рабочее время любых религиозных атрибутов одежды. Об этом сообщил телеканал CBC.

Законопроект был вынесен на рассмотрение правящей правоцентристской партией "Коалиция за будущее Квебека" (КБК), которая имеет большинство в парламенте региона. В итоге за него проголосовали 73 депутата и лишь 35 членов парламента были против.

Документ получил название "Закон об уважении светскости государства" и предусматривает полный запрет ношения госслужащими в рабочее время любых религиозных атрибутов одежды. Он был подготовлен правящей партией "Коалиция за будущее Квебека", а ее лидер и премьер-министр провинции Франсуа Лего ранее заявил, что законопроект поддерживает большинство ее жителей.

В первоначальной версии документа предполагалось, что его действие будет распространено на учителей, судей и полицейских, но в его окончательный вариант внесли также директоров учебных заведений, прокуроров и всех госслужащих, которым разрешено ношение оружия. Для принятия законопроекта правительство воспользовалось специальной нормой, которая позволяет властям ставить какой-либо закон выше канадской Хартии прав человека.

Мусульманские организации Квебека уже заявили, что намерены оспаривать принятие этого закона в суде, а школьный совет англоязычных школ Монреаля выступил с заявлением, в котором сообщил, что не собирается исполнять новые требования. Противники закона также готовят масштабные акции протеста в Монреале.

В 2017 году Национальное собрание (парламент) провинции Квебек, в котором тогда большинство было у Либеральной партии, приняло закон о запрете на ношение государственными служащими и работниками социальной сферы закрывающей лицо мусульманской и другой одежды. Партия "Коалиция за будущее Квебека" фактически существенно расширила его действие, распространив запрет на любые религиозные символы и предметы одежды.