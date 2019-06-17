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Массовая драка в Пензенской области

"Ассоциация цыган" сообщила, что несколько семей из Чемодановки уехали к родным

По словам руководителя организации Артура Горбатова, остальные группы цыган так и остаются в селе
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© Нозим Каландаров/ТАСС, архив

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Несколько цыганских семей выехали из села Чемодановка Пензенской области, где 13 июня произошла массовая драка, в Волгоградскую и Астраханскую области к родственникам, чтобы переждать, когда ситуация стабилизируется. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель Межрегиональной общественной организации "Ассоциация цыган" Артур Горбатов.

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Ранее в понедельник "Новая газета" со ссылкой на главу Чемодановского сельсовета Сергея Фадеева сообщила, что около 900 человек из села Чемодановка и соседнего села Лопатки были принудительно вывезены на автобусах в Волгоградскую область.

"Одна-две цыганские семьи уехали из Чемодановки в Волгоградскую область, одна-две семьи - в Астраханскую. Они сами уехали к родственникам только лишь для того, чтобы переждать, когда ситуация там стабилизируется. Все остальные группы цыган как проживали в Чемодановке, так и остаются там",- сказал Горбатов.

Он отметил, что, если приехавшим в эти регионы семьям "понадобится какая-либо помощь, безусловно, она будет оказана нашей ассоциацией".

Теги
РоссияПензенская областьМассовая драка в Пензенской области
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