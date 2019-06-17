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В работе Gmail произошел сбой

Среди сообщивших о неполадках 42% отметили проблемы с получением сообщений, 40% - сбой авторизации, а 16% пожаловались на работу сайта

ТАСС, 17 июня. Пользователи по всему миру в понедельник вечером отмечают сбои в работе электронной почты Gmail. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Gmail наблюдаются с 1:09 по времени Восточного побережья США (20:09 мск)", - говорится в сообщении сервиса.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Бразилии, Германии и Австрии. В России значительного числа сбоев не наблюдается.

Больше всего пользователи жалуются на проблемы с получением сообщений (42%), авторизацией (40%) и работой сайта (16%).

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