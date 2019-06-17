В Вологодской области назначили уполномоченного по правам ветеранов

ВОЛОГДА, 17 июня. Уполномоченным по правам ветеранов и пенсионеров при губернаторе Вологодской области назначен Иван Поздняков. Его представил в понедельник на оперативном совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов руководитель региона Олег Кувшинников.

О необходимости учредить должность нового омбудсмена губернатор заявил в начале мая после встреч с ветеранскими организациями в преддверии Дня Победы.

"Защита людей "золотого" возраста - важная задача. Вам предстоит взять на себя решение большого количества вопросов и проблем, с которыми ветераны обращаются в разные инстанции. До сегодняшнего дня у нас не было единого координационного органа или центра, который бы эти обращения принимал. Уверен, что вы достойно и на высоком профессиональном уровне справитесь со всеми поставленными задачами", - сказал губернатор.

По его словам, Поздняков имеет огромный опыт работы с людьми, он почти 15 лет отработал первым замгубернатора по социальной политике, почти 13 лет - руководителем департамента здравоохранения. Задач у нового омбудсмена много - защищать права ветеранов и пенсионеров.

"Это решение проблемных вопросов при расселении из аварийного жилья, по компенсациям за газ, дрова и другим мерам государственной поддержки, решение вопросов детей войны. Все ваши выезды в районы будут организованы с юридическим сопровождением. Мы сделаем все, чтобы ветераны под вашим руководством чувствовали себя абсолютно защищенными", - сказал Кувшинников.