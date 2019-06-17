Курорт "Архыз" будет претендовать на получение статуса международной велоплощадки

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) будет претендовать на получение статуса международной велоплощадки, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Архыз будет претендовать на статус международной велоплощадки. Такое решение приняли эксперты по итогам прошедших в минувшие выходные двух крупных стартов - международных и всероссийских соревнований по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантри", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что заезды велосипедистов проходили 15 и 16 июня. Участниками всероссийских гонок стали более 50 спортсменов из Белгородской, Московской и Челябинской областей, а также из Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Удмуртии и Чувашии. Международные соревнования собрали порядка 60 спортсменов.

"Мне все очень понравилось, начиная от рельефа местности, заканчивая организацией самого мероприятия. Технически трассы очень интересные и были безупречно подготовлены. У площадки большой потенциал для организации международных соревнований класса 1. Курорт обладает всей необходимой инфраструктурой и может претендовать на статус международной велоплощадки", - приводятся в сообщении слова главного судьи соревнований, представителя UCI (Международного союза велосипедистов) Бьерна Биркеланда.

Гендиректор КСК Хасан Тимижев в свою очередь отметил, что северокавказские курорты будут в дальнейшем претендовать на проведение крупных международных спортивных мероприятий. "Мы будем развивать сотрудничество с Федерацией велосипедного спорта России и с Международным союзом велосипедистов. Байк-парк "Архыза" уже продемонстрировал свои потенциал и возможности, у трасс байк-парка курорта "Ведучи" также большой потенциал", - цитирует его пресс-служба.