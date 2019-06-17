СМИ: Макрон 21 июня вручит Элтону Джону орден Почетного легиона

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Британский певец и композитор Элтон Джон посетит в пятницу Елисейский дворец, где президент Франции Эмманюэль Макрон лично вручит ему орден Почетного легиона. Об этом сообщает в понедельник газета Le Journal du Dimanche.

Элтон Джон прибудет во Францию в рамках гастролей, которые запланированы с 18 по 23 июня. Отмечается, что он не планирует давать выступление во время визита в Елисейский дворец 21 июня, однако хочет обсудить с французским лидером продвижение благотворительных программ. В частности, певец попросит оказать поддержку швейцарскому "Глобальному фонду по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией". Сам Элтон Джон еще в 1992 году создал свой фонд борьбы со СПИДом, и с тех пор он стал одной из крупнейших в своем роде неправительственных организаций.

"Прощальный тур", котрорый музыкант начал еще в сентябре 2018 года в США, носит название Farewell Yellow Brick Road ("Прощай, дорога из желтого кирпича"). Завершится мировое турне в 2021 году.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших - кавалера Большого креста и великого офицера - за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и кавалера. Награждения, за исключением особых случаев, проводятся от начальной степени к высшим, соблюдая продвижение по всем ступеням. Списки награжденных публикуются три раза в год - 1 января, на Пасху и в день Национального праздника 14 июля.