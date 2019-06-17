AP: в штате Нью-Йорк нелегальные иммигранты смогут оформлять водительские удостоверения

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Нелегальные иммигранты, находящиеся на территории штата Нью-Йорк, смогут в будущем официально получать водительские удостоверения. Как сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP), Палата представителей законодательного собрания штата уже одобрила соответствующий законопроект и теперь он направлен на рассмотрение Сената.

В случае, если он будет окончательно одобрен, Нью-Йорк станет 14-м штатом в США, где нелегальные иммигранты могут оформлять водительские удостоверения.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, по данным AP, поддерживает законопроект, но при этом выразил в понедельник озабоченность по поводу того, что федеральные иммиграционные власти могу использовать информацию о полученных нелегальными иммигрантами документах для того, чтобы депортировать их из страны.

В поддержку законопроекта высказались члены крупнейшей в штате организации бизнесменов Business Council, а также правозащитные организации, в то время как депутаты-республиканцы в заксобрании штата предупредили о том, что такая мера станет фактически поощрением нелегальной иммиграции.