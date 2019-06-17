Минздрав планирует создать единый регистр доноров костного мозга

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минздрав России сообщил о начале разработки поправок к закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", которые позволят создать единый регистр доноров костного мозга. Об этом говорится в тексте уведомления, опубликованном в понедельник на портале нормативных правовых актов.

"В Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" вносятся изменения, регламентирующие создание и ведение Федерального регистра донорского костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, пациентов (реципиентов) костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2021 года.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву подготовить законопроект о создании федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Также министерству совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и Минобрнауки было поручено подготовить предложения о включении в федеральный регистр данных регистров доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, имеющихся в медицинских организациях.