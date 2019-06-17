Петербург предложит свой опыт по занятости инвалидов для реализации на федеральном уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил профильному комитету подготовить предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, исходя из опыта города по трудоустройству инвалидов, чтобы закрепить понятие "социальная занятость". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Глава города поручил комитету по труду и занятости населения подготовить предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, чтобы закрепить понятие "социальная занятость", - говорится в сообщении.

Первый в России проект социального трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, которую инициировал городской комитет по труду и занятости населения, стартовал в Санкт-Петербурге в 2018 году. Город совместно с Ассоциацией общественных объединений родителей детей инвалидов "ГАООРДИ" организовал рабочие места в сфере благоустройства, в столярных, гончарных и швейных мастерских, в социальных учреждениях города. К программе также присоединились несколько некоммерческих организаций и частных фирм.

Благодаря проекту сезонную работу нашли 243 человека. В апреле 2019 года по той же схеме удалось трудоустроить 191 человека, еще 200 включили в кадровый резерв.