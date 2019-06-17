Роскомнадзор предложил правила маршрутизации трафика в случае угроз Рунету

И что может измениться для обычных пользователей

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

Согласно закону о надежном Рунете, в случае угроз безопасности и целостности функционирования российского сегмента интернета централизованное управление сетью связи общего пользования должно осуществляться Роскомнадзором.

Так, при соответствующих угрозах ведомство предлагает исключить возможность маршрутизации трафика через сети связи, которые находятся за пределами территории РФ, за исключением трафика, осуществляемого между пользователями Калининградской области, посольствами, консульствами или другими представительствами РФ за рубежом. При этом оговаривается, что маршрутизация трафика между автономными системами (системы IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, имеющими единую политику маршрутизации) должна осуществляться только через точки обмена трафиком или точки присоединения, функционирующие в пределах территории РФ.

Согласно проекту, эти правила маршрутизации должны будут применяться операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ, в отношении сообщений, получателем или отправителем которых является пользователь услугами связи на территории РФ.