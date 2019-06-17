В ООН заявили, что население планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Население планеты увеличится в ближайшие 30 лет на 2 млрд человек и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек. Такой прогноз содержится в опубликованном в понедельник новом докладе Организации Объединенных Наций (ООН), посвященном глобальным демографическим изменениям.

По прогнозу ООН, 50% общего прироста населения в будущие три десятилетия будет приходиться на долю девяти стран - Индии, Нигерии, Пакистана, Демократической Республики Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США. В 2027 году, полагают эксперты ООН, Индия обгонит Китай и займет первое место в мире по численности населения. Численность жителей тропической Африки к 2050 году увеличится в два раза.

"Самыми стремительными темпами население растет в беднейших странах мира, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с бедностью, неравенством и голодом, а также подрывает усилия по укреплению систем образования и здравоохранения", - отмечает Лю Чжэньмин, заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

В докладе отмечается, что население планеты стареет, и в первую очередь это относится к странам Европы и Северной Америки. В 2018 году число людей в возрасте от 65 лет и старше впервые превысило число детей до пяти лет. Главными причинами старения населения планеты являются увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости.

По данным авторов доклада, сейчас в мире на одну женщину в среднем приходится 2,5 новорожденных ребенка, а к 2050 году этот показатель составит 2,2 ребенка на одну женщину. В докладе констатируется, что старение населения ведет к снижению доли людей работоспособного возраста, что ведет к серьезным проблемам, связанным с социальным обеспечением пожилых людей, выплатой пенсий.

В докладе также отмечается рост числа стран, в которых наблюдается сокращение численности населения, что связано, в первую очередь, с падением рождаемости. К 2050 году в 55 странах численность населения сократится минимум на 1%. Среди них - Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Латвия и Литва. Население России, которое сейчас составляет около 144 млн человек, к 2050 году сократится на 11 млн человек, отмечается в прогнозе ООН.