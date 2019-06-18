Опрос: медицина и IТ возглавили рейтинг популярных направлений у выпускников 2019 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Медицина и IТ стали самыми популярными направлениями у выпускников этого года при поступлении в вузы и колледжи. Это следует из исследования Superjob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Вузовские факультеты информационных технологий и медицины наиболее популярны у выпускников: их выбрали 17% и 16% респондентов соответственно", - говорится в материалах. Порядка 10% опрошенных планируют поступить на различные инженерные специальности.

Самые популярные направления у детей, которые поступают в колледжи и училища, также профессия программиста и медицинского работника, показал опрос. Эти профессии указали 17% и 11% родителей выпускников соответственно, сообщили в сервисе по поиску работы. На третьем месте по популярности у поступающих в средние специальные учебные заведения - профессия повара или кондитера.

Согласно исследованию, среди выпускников растет спрос на получение знаний в средних специальных учебных заведениях. Если в 2010 году только 8% опрошенных планировали поступать в колледжи, то в нынешнем году доля таких россиян выросла до 27%. В то же время популярность вузов среди выпускников падает. Если девять лет назад 80% планировали получить высшее образование, то сейчас только 47%.

В пресс-службе Superjob пояснили, что опрос был проведен с 20 мая по 12 июня 2019 года среди 1,5 тыс родителей, у которых дети в этом году заканчивают школу.