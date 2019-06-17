Предупреждающий знак с изображением ежа появится на британских дорогах

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Новый предупреждающий знак с изображением ежа появится в ближайшее время на британских автодорогах. О введении этого дополнительного инструмента в обеспечении дорожной безопасности объявило в понедельник Министерство транспорта Соединенного Королевства.

По задумке ведомства, красный треугольник с черным ежом на белом фоне должен помочь уберечь людей за рулем от столкновения с животными, а также спасти жизни мелким млекопитающим, перебегающим дорогу.

"Мы обладаем одними из наиболее безопасных дорог в мире, но мы всегда ищем возможности сделать их еще безопаснее. Новый знак, предупреждающий о мелких млекопитающих, позволит уменьшить число людей, которые погибают или получают травмы за рулем, а также помочь процветать нашей драгоценной популяции мелких диких млекопитающих", - заявил в этой связи министр транспорта Крис Грэйлинг. Места, где будут установлены новые знаки, предстоит определить на локальном уровне после консультаций с природоохранными организациями.

По официальной статистике, лишь за прошлый год 629 человек получили ранения на британских трасах от столкновения с животными, а четыре из них погибли. С 2005 по 2017 годы число жертв достигло 100 человек, а пострадавших - превысило 14 тыс. человек.

Что же касается ежей, то ситуация с ними оценивается вовсе как критическая. По информации телерадиовещательной корпорации Би-би-си, популяция ежей в Англии, Шотландии и Уэльсе составляет около 1 млн, хотя еще в 50-х годах прошлого столетия их насчитывалось около 30 млн. Основной причиной такого резкого уменьшения популяции называется то, что этим животным все сложнее добывать себе еду, когда доступ к ней перекрывается дорогами, заборами и заасфальтированными территориями. К тому же, ежи гибнут от пестицидов, используемых человеком в сельском хозяйстве.