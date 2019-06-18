В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пассажиров и экипаж рейса 403 сообщением Якутск - Зырянка авиакомпании "Якутия" эвакуировали из-за неисправности самолета Ан-24. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.

"18 июня в 07:05 (01:05 мск) у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Якутии", выполнявшего рейс 403 Якутск - Зырянка, на исполнительном старте произошла неисправность рулевого управления, что привело к выкатыванию за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что на борту судна находились семь пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал. Все они были эвакуированы. Также в аэропорту сообщили, что из-за инцидента был отложен вылет шести рейсов: одного по направлению в Сочи через Москву, и пяти местных. В настоящее время аэропорт Якутска работает в штатном режиме. "В 09:00 (03:00 мск) воздушное сообщение в аэропорту Якутск полностью возобновлено", - говорится на сайте аэропорта.