Около 100 забайкальцев получили знания о тибетской медицине по проекту буддийской академии

ЧИТА, 18 июня. /ТАСС/. Около 100 жителей Забайкалья получили знания о тибетской медицине благодаря проекту Агинской буддийской академии, реализованному на средства президентского гранта в размере 1,8 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС во вторник проректор Баирма Дашиева.

"С августа 2018 года у нас началась реализация проекта, он направлен на сохранение традиций исторически сложившегося социокультурного феномена - тибетской медицины в России. Для нашего региона, где, в том числе исповедуется буддизм, это очень значимо. Мы организовали научно-образовательную площадку, пригласили лекторов, преподавателей из Улан-Удэ и Санкт-Петербурга. Слушателями курсов стали студенты Агинской буддийской академии, студенты Агинского медицинского колледжа им. В. Л. Чимитдоржиева и обычные люди, для которых важно сохранение традиций, знаний и культуры", - сказала Дашиева.

Полное название проекта - "Организация научно-образовательной площадки для исследований в сфере источниковой базы тибетской медицинской системы - культурного наследия буддистов Российской Федерации". По словам Дашиевой, студенты и другие слушатели прошли курсы по семи направлениям, включая такие, как "Основы тибетской буддийской медицины", "Тибетский язык и старомонгольская письменность", "Практика переводов тибетских медицинских текстов", был также спецкурс, который провели эмчи-ламы (буддийские священнослужители-лекари - прим. ТАСС). "Это некий диалог между носителями традиционного знания тибетской медицины и ученым сообществом, изучающим эту традицию, обычными людьми, для которых эти знания важны", - пояснила Дашиева.

Также в рамках проекта прошла большая научная конференция "Тибетская медицина в России", положено начало созданию лаборатории по переводу древних медицинских текстов на русский язык. "Студенты и преподаватели Агинской буддийской академии перевели пять работ из приобретенного ранее в Пекине 90-томного собрания сочинений "Компендиум тибетской медицины". В нем собраны практически все знания тибетской медицины", - пояснила собеседница.

Агинская буддийская академия - духовное профессиональное образовательное учреждение, расположенное на территории Агинского дацана (монастыря). Основана в 1993 году как школа тибетской медицины, в 1994 году стала филиалом Института тибетской медицины и астрологии индийского города Дхармасала. В 2003 году получила статус академии. В академии работают 16 преподавателей. Обучение проходит по трем направлениям - тибетская медицина, буддийская философия и буддийская живопись, но основной упор здесь делают на врачевание.

В 2018 году обладателями президентских грантов в Забайкальском крае стала 21 некоммерческая организация (НКО). В регион было привлечено более 42 млн рублей. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа по этому показателю Забайкальский край занял четвертое место.