Более 1,2 тыс. человек в России осуждено за два года из-за нарушения авторских прав

ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Суды в России вынесли за прошедшие два года 1 234 обвинительных приговора в отношении лиц, нарушивших интеллектуальные права. Об этом во вторник сообщил прокурор организационно-аналитического отдела главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры РФ Вадим Егоров в Хабаровске на заседании круглого стола по вопросам деятельности прокуратур России и Китая по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

"Согласно официальным данным, за прошедшие два года всего в России из-за нарушений интеллектуальных прав деятельности осуждено 1 234 человека", - сообщил Егоров. Нарушения относились к ст. 146 УК РФ ("Нарушение авторских прав и смежных прав") и были связаны с незаконным использованием аудио- и видеозаписей.

По словам Егорова, чаще всего за преступления подобного рода следовало условное лишение свободы, каждый третий осужденный был приговорен к штрафу.

Ранее начальник управления международного сотрудничества Верховной народной прокуратуры КНР Жуань Даньшэн высказал мнение, что сфера защиты интеллектуальной собственности может стать еще одной сферой развития российско-китайских отношений.

Компьютерное пиратство

Органы прокуратуры в 2018 году зарегистрировали на территории страны около 2 тыс. нарушений копирайтного законодательства компьютерными пиратами на сумму более 800 млн рублей, сообщил прокурор отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельностью главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Егор Мирошник.

"В прошлом году зарегистрировано около 2 тыс. преступлений данной категорий [компьютерное пиратство]. При этом совокупная стоимость объектов нарушенных прав немногим превысила 800 млн рублей", - сообщил Мирошник.

Он добавил, что, согласно проведенным исследованиям, снижение уровня пиратства в стране всего на 10% может способствовать увеличению в средней перспективе объема российского IT-рынка почти в два раза. По его словам, особенно уязвимым в вопросах компьютерного пиратства является рынок программного обеспечения.

Во вторник в Хабаровске проходит круглый стол по вопросам деятельности прокуратур России и Китая по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Мероприятие проводится в рамках программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Верховной народной прокуратурой КНР.