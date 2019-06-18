В Охотском море спасли терпящую бедствие на надувной лодке семью с ребенком

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Магаданские спасатели оказали помощь семье с ребенком, которых уносило в открытое море на неисправной надувной лодке в районе мыса Чирикова. Спасательную операцию осложняли дождь и ветер, сообщается во вторник на официальном сайте Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"На пульт оперативного дежурного Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что в районе мыса Чирикова семья из трех человек - мужчина, женщина и их ребенок, которому 13 лет - терпит бедствие на надувной лодке с мотором. У них сломался мотор и их ветром уносит в открытое море. Спасатели дежурной смены на катере КС-701 немедленно выдвинулись на место происшествия", - говорится в опубликованном сообщении.

Спасатели обнаружили лодку с людьми, подняли их на борт катера, а надувную лодку закрепили на буксировочный трос. Семью с ребенком благополучно доставили в Магадан.