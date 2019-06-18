На Хайнане введут раздельный сбор бытовых отходов

ХАЙКОУ /Китай/, 18 июня. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань планируют в 2020 году внедрить систему обязательного раздельного сбора бытовых отходов. Об этом пишет газета "Хайнань жибао" со ссылкой на провинциальное Управление городского и сельского строительства.

По данным издания, ведомство уже подготовило соответствующий проект, реализация которого начнется в следующем году. Он предусматривает четкое распределение обязанностей между различными службами коммунального хозяйства по его реализации, определяет задачи и технические требования к сортировке мусора во всей провинции.

Вопрос о введении обязательной системы раздельного сбора бытовых отходов прорабатывается в настоящее время во многих регионах Китая. Первым в стране городом, где на законодательном уровне для населения была введена обязательная сортировка мусора перед его сдачей в пункты сбора стал Шанхай. Соответствующие правила вступили в силу с июня этого года. За их нарушение предусмотрен штраф как для физических, так и юридических лиц.