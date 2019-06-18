Начальник Западно-Сибирского управления воздушного транспорта обвинен во взятке

НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Шесть лет лишения свободы грозят начальнику Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта за взятку, уголовное дело передано в суд, сообщается во вторник на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. <...> Он обвиняется в том, что, занимая вышеуказанную должность, получил взятки в значительном размере в сумме 120 000 рублей от подчиненного работника, а также от одного из эксплуатантов воздушных судов", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном размере"). Максимальное наказание, предусмотренное данными статьями - лишение свободы на срок до шести лет.