Кабмин вносит в Госдуму законопроект о доступности экологической информации

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о правовой регламентации предоставления информации о состоянии окружающей среды. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства.

Законопроектом предлагается ввести в законодательство определение понятия "экологическая информация" и установить порядок доступа к ней. Согласно документу, информация о состоянии окружающей среды будет общедоступной, а доступ к ней граждан и юридических лиц не может быть ограничен, если иное не предусмотрено законодательством. Она будет размещаться государственными органами и органами местного самоуправления в интернете в форме открытых данных, отмечается в пояснительной записке к документу.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отмечал, что принятие положений, содержащихся в законопроекте, позволит упростить доступ граждан и юридических лиц к экологической информации.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 13 июня 2019 года.