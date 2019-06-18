В ООН сообщили, что более 2 млрд жителей Земли не имеет доступа к чистой питьевой воде

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд (ЮНИСЕФ) призвали мировое сообщество увеличить инвестиции в развитие служб водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), чтобы более эффективно бороться с инфекционными болезнями. В опубликованном во вторник в Женеве докладе они с тревогой отмечают, что 2,2 млрд человек не имеет доступа к чистой питьевой воде, 4,2 млрд - к санитарным услугам должного уровня, а 3 млрд лишены возможности мыть руки с мылом в домашних условиях.

ВОЗ и ЮНИСЕФ вместе ведут мониторинг выполнения Целей развития тысячелетия, касающихся питьевой воды и санитарии. Из их нынешнего доклада, подготовленного в рамках Совместной программы по мониторингу, явствует, что, несмотря на существенный прогресс в продвижении к универсальному доступу человечества к ВСГ, все еще существуют "огромные пробелы в качестве предоставляемых услуг". "Одного лишь доступа недостаточно. Если вода загрязненная и ее небезопасно пить или источник расположен далеко, и если доступ в туалет не является безопасным или же ограничен, то это означает, что мы не проявляем заботы о детях в мире", - заявила, комментируя доклад, эксперт ЮНИСЕФ по ВСГ Келли Энн Нейлор. Она подчеркнула, что наибольшему риску подвергаются дети и их родители в бедных и сельских общинах. Нейлор призвала правительства "инвестировать в свои общины" в целях обеспечения прав человека и преодоления "экономических и географических разрывов" в мире.

Неравенство в доступе к чистой воде

Согласно докладу, с 2000 года 1,8 млрд людей получили доступ к основным услугам водоснабжения, 2 млрд - к санитарным услугам. В то же время существует "масштабное неравенство в доступности, наличии и качестве этих служб". По оценкам ООН, 785 млн человек не имеют базовых услуг в сфере водоснабжения, из них 144 млн вынуждены пить воду из рек, озер и других водотоков и водоемов, которая не подверглась обеззараживанию.

Более чем в два раза с 2000 года - с 23 до 9% - в мире уменьшилась доля населения, практикующего открытую дефектацию, отмечается в докладе. В 23 странах это явление в ХХI веке, по сути, сошло на нет. Тем не менее, для 673 млн человек на планете ситуация остается прежней. В 39 странах наблюдался рост открытой дефектации с 2000 года, в основном - в странах, расположенных южнее Сахары, где за это время увеличилось население.

Мыть руки с мылом у себя дома не имеют возможности 3 млрд людей, указывают ВОЗ и ЮНИСЕФ. В наименее развитых странах этой возможности лишены почти три четверти жителей. В докладе говорится, что ежегодно около 297 тыс. детей в возрасте до пяти лет умирают от диареи, ставшей следствием отсутствия должной санитарии и гигиены.

Как отметила в связи с публикацией доклада директор департамента ВОЗ по общественному здравоохранению Мария Нейра, "если страны не предпримут усилия в сфере санитарии, чистой воды и гигиены, то мы продолжим жить с болезнями, которые давно должны были бы остаться в учебниках истории". Речь идет, по ее словам, о таких недугах, как диарея, холера, тиф, гепатит А, а также таких "забытых" тропических болезнях, как шистосомоз и трахома. "Инвестиции в водоснабжение, санитарию и гигиену являются эффективными с точки зрения соотношения цены и качества", - резюмировала Нейра.