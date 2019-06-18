На аукционе в Париже будет выставлен револьвер, из которого застрелился Ван Гог

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Револьвер системы Лефоше, из которого, предположительно, застрелился художник Винсент Ван Гог (1853-1890), будет выставлен в среду на торги в Париже. Как сообщает на своем сайте аукционный дом Drouot, покрытое ржавчиной оружие обнаружили в поле, где были произведены выстрелы.

В мае 1890 года Винсент Ван Гог по совету своего брата Тео перебрался в коммуну Овер-сюр-Уаз на севере Франции. К тому времени психическое состояние живописца значительно ухудшилось, хотя в "периоды спокойствия" он мог написать картину в течение дня. Трагедия произошла спустя пару месяцев после переезда. 27 июля Ван Гог с принадлежностями для рисования отправился в поле, за замок Овер-сюр-Уаз. Он также прихватил с собой и пистолет. Где он его приобрел, так и не было достоверно установлено.

Пистолет был обнаружен не сразу. Согласно описанию лота, его нашел в поле местный фермер в 1960 году. Он передал его родителям нынешнего владельца оружия. Состояние револьвера не позволяет его точно идентифицировать, однако в 2012 году историк из Овер-сюр-Уаз по имени Ален Роан выпустил книгу, в которой провел подробный анализ находки и сравнил ее с записями в архивах. Он отметил распространенность этой модели в те годы, а также тот факт, что лишь в револьвере Lefaucheux 25F использовались патроны калибра 7 мм. По его словам, именно таким оружием могла быть нанесена рана. Техническая экспертиза показала, что револьвер пролежал в земле от 50 до 80 лет и был исправен на момент падения на землю.

Этих доказательств оказалось достаточно для Музея Ван Гога в Амстердаме, который выставлял пистолет на всеобщее обозрение в 2016 году. Сейчас он находится в стенах аукционного дома. Лот оценивается в €40-60 тыс.