На въезде в Екатеринбург сняли знак "Город храбрых"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Установленный на въезде в Екатеринбург знак "Город храбрых" снят, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Он снят. Это незаконно установленный знак, вне зависимости от его содержания", - сказали в пресс-службе.

В ночь на понедельник, 17 июня, на том же месте появился знак "Город бесов", который затем был снят. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram написал, что так город называть не стоит, и предложил повесить на въезде другую табличку, например, "Город храбрых".