Индийские художники создают граффити с изображением амурского тигра в центре Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Художники из Индии приступили к созданию граффити с изображением амурского тигра в сквере городов-побратимов в центре Владивостока, сообщает во вторник пресс-служба Центра "Амурский тигр".

"Многие из 14 городов, которые представлены в сквере, находятся в странах, где живут разные подвиды тигров. Надеемся, что изображение редкой кошки станет еще одним украшением города", - цитируют в распространенном сообщении слова генерального директора организации Сергея Арамилева.

Как сообщается, граффити рисует творческая группа молодых людей под названием "Проект 72". Они приехали из города Кохима индийского штата Нагаленд. Являются представителями племен нага.

Отмечается, что художники уже приступили к работе: подготовили стену к нанесению изображения и нарисовали контур редкого хищника. Граффити планируют представить в дни проведения международного музыкального фестиваля "V-ROX EXPO", который состоится во Владивостоке с 21 по 23 июня 2019 года

Амурский тигр - самый северный подвид тигра, наиболее крупного и некогда широко распространенного в Азии представителя семейства кошачьих. Занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Всего в России обитает около 540 особей, 90% популяции обитает в Приморском и Хабаровском краях. В Индии обитает бенгальский тигр. Популяция этого подвида тигра начитывает менее 2,5 тыс. особей.