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Генсек ООН призвал не терять ни минуты в решении климатического кризиса

Антониу Гутерриш заявил, что для решения этой проблемы необходима более твердая политическая воля

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Проблемы с климатом требуют незамедлительного решения. Об этом говорится в обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша участникам десятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Текст зачитал во вторник заместитель генерального секретаря, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

"Глобальный климатический кризис ставит под угрозу само наше существование и в равной степени затрагивает как вопросы безопасности, так и вопросы развития. Для решения этой проблемы необходима более твердая политическая воля, нельзя терять ни минуты", - говорится в обращении генсека.

Именно поэтому, по словам Гутерриша, он созвал саммит ООН по климату 23 сентября. "Прошу лидеров стран ООН озвучить на нем конкретные планы. Ни одна страна не может справиться с этими проблемами в одиночку", - подчеркнул он.

Теги
Воронков, Владимир ИвановичГутерриш, Антониу
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