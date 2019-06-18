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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

СК проверит обращение обманутых дольщиков из Хабаровска на прямую линию с президентом

По предварительным данным, потерпевшие вступили в долевое строительство в 2013 году и до сих пор не получили квартиры

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Следователи проверяют обращение группы обманутых дольщиков из Хабаровского края на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю организовано проведение доследственной проверки по обращению в интернете инициативной группы дольщиков ЖК "Кленовый квартал", адресованному на прямую линию с президентом РФ", - сообщили в СК.

По предварительным данным, потерпевшие вступили в долевое строительство в 2013 году и до сих пор не получили квартиры. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Следственный комитет начал проверки по обращению на прямую линию жительницы Калуги, проживающей в аварийном бараке под снос, а также дольщиков Красноярска, в 2016 году вложивших денежные средства в долевое строительство "ЖК Ясный" в Советском районе краевого центра, строительство домов в котором до настоящего времени не завершено.

Теги
РоссияХабаровский край"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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