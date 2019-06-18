Путин: работа волонтеров в поисково-спасательных отрядах достойна глубокого уважения

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам II Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"По зову души и сердца вы, волонтеры, занимаетесь серьезным и очень нужным делом. По сигналу тревоги, независимо от времени суток и погодных условий, отправляетесь на поиски пропавших людей", - подчеркнул Путин. "Благодаря вашей настойчивости, стремлению творить добро спасены тысячи человеческих жизней, в том числе - детских. Столь ответственная и в высшей степени востребованная работа достойна самого глубокого уважения и признательности", - заявил глава государства.

Путин отметил важность развития поисково-спасательного движения в России, а также укрепления взаимодействия добровольцев с правоохранительными ведомствами и бизнес-структурами.

Президент выразил надежду, что форум станет площадкой для обсуждения вопросов совершенствования нормативно-правовой базы, создания региональных ресурсных центров для подготовки волонтеров, наращивания сотрудничества добровольческого движения с органами государственной власти, силами гражданской обороны и МЧС.

II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов пройдет с 18 по 22 июня. Его целью является налаживание взаимодействия между добровольческими поисковыми отрядами и госструктурами для эффективного решения проблемы поиска пропавших детей и взрослых. На форум приглашены представители МВД, МЧС, Минздрава, СК РФ, Минпросвещения, Агентства стратегических инициатив и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".