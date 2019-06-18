Пилотный проект по поступлению в вузы онлайн запустят в России в 2022 году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комплекс госуслуг в режиме онлайн (так называемый суперсервисы) по оформлению документов для поступления в вузы в России будет запущен в 2022 году. Об этом рассказал ТАСС замглавы АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.

"Отдельные компоненты суперсервиса по плану федпроекта "Госуправление" начнут использоваться в приемной кампании 2021 году, а в 2022 году планируется запустить пилотный проект", - сказал он.

Тер-Степанов отметил, что суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать. "Портал будет включать в себя онлайн-сбор документов в электронном виде, требуемых для поступления, включая заявление. В некоторых случаях будет возможно и дистанционное прохождение вступительных экзаменов, если будет обеспечено соответствующее дистанционное наблюдение", - уточнил он.

Ранее рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО "Цифровая экономика" в целом одобрила проекты двух суперсервисов - для поступления в вузы и исполнительного производства. Суперсервис "Поступление в вузы онлайн" был представлен рабочей группе Министерством образования РФ.

О суперсервисах

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых к 2021 году будут созданы суперсервисы - комплексы цифровых госуслуг.

Предполагается, что к 2021 году будут созданы суперсервисы для россиян по оформлению в режиме онлайн пенсий и соцподдержки, медицинских справок и помощи при инвалидности, подачи документов для поступления в вуз и получения цифровых документов об образовании. Специальные суперсервисы также появятся для регистрации нарушений ПДД и правил благоустройства, получения уведомлений и обжалование штрафов онлайн, оформления трудовых отношений и европротокола. Кроме того, предусмотрены суперсервисы по регистрации и оформлению паспортов, при рождении ребенка или утрате близкого человека, при трудовой миграции или переезде в другой регион.

В списке также суперсервисы по образованию в России для иностранцев, по оформлению земли под строительство онлайн, по цифровому строительству, по безбумажным перевозкам пассажиров и грузов, по получению разрешений для бизнеса в цифровом виде и по регистрации бизнеса и его господдержке.

К 2021 году запланировано создание суперсервисов для подачи заявлений в правоохранительные органы онлайн, для цифрового исполнительного производства и осуществления правосудия с использованием интернет-сервисов.