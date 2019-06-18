Число лесных инспекторов будет ежегодно расти на 1 тыс.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) планирует ежегодно увеличивать штат лесных инспекторов на 1 тыс. человек для борьбы с незаконной вырубкой, пожарами и экологическими нарушениями. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

"Увеличение штатной численности инспекторов - одно из основных мероприятий, которое Минприроды РФ и Рослесхоз осуществляют в рамках утвержденного правительством плана мероприятий по решению проблем в сфере борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины. В соответствии с этим планом предусмотрено ежегодное увеличение количества лесных инспекторов не менее чем на 1 тыс. по отношению к предыдущему году", - сообщили в агентстве.

По состоянию на 1 января 2019 года штатная численность лесных инспекторов составила 23,2 тыс., что на 1,6 тыс. человек или на 7% больше, чем по итогам 2017 года.

По данным генеральной прокуратуры РФ, общая сумма ущерба, причиненного в результате нарушения правил охраны окружающей среды, составила в России в 2018 году 12 млрд рублей. Основная масса нарушений приходится на лесную отрасль.

"Федеральное агентство лесного хозяйства активно взаимодействует с органами прокуратуры для выявления правонарушений в лесном секторе. Это взаимодействие носит системный характер: при выявлении нарушений лесного законодательства результаты проверок Рослесхоз передает в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - привели в пресс-службе слова главы Рослесхоза Ивана Валентика.