КС запретил отказ в митингах, если организатор не указал формы обеспечения безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Конституционный суд РФ во вторник огласил решение по жалобе иркутского активиста на закон о проведении публичных мероприятий. КС запретил органам власти отказывать организаторам проводить такие мероприятия, немотивированно ссылаясь на то, что организатор не определил форму обеспечения общественного порядка, передает корреспондент ТАСС.

В Конституционный суд с жалобой обратился общественный активист Валерий Тетерин, который в 2018 году получил от администрации Иркутска отказ в рассмотрении заявок на проведение митинга и демонстрации. Власти ссылались на то, что организатор не определил формы и методы обеспечения общественного порядка, а суды, куда жаловался Тетерин, отмечали, что информирование участников митинга о телефонных номерах полиции и скорой помощи не является конкретными мерами обеспечения общественного порядка, поэтому не может служить гарантией безопасности жизни и здоровья людей.

"Конституционный суд РФ запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на неопределенность форм и методов обеспечения порядка <…> Основную ответственность за порядок и безопасность должны принимать на себя органы исполнительной власти субъектов РФ или местного самоуправления или их уполномоченные представители. При рассмотрении органами власти уведомления о проведении публичного мероприятия должны быть исключены любые попытки возложения на организатора подобных обязанностей", - говорится в материалах.

КС также постановил, что указание в уведомлении о проведении публичного мероприятия форм и методов обеспечения порядка, которые, по мнению властей, не отвечают требованиям закона о митингах, ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления. Суд уточнил, что меры, которые предпринимают органы публичной власти при обеспечении права на свободу мирных собраний, не должны приводить к чрезмерному государственному контролю в отношении их организаторов. Схожий подход к соотношению ответственности организатора публичного мероприятия и органов власти за сохранение мирного характера его проведения применяется и ЕСПЧ.

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