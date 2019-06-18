Глава Росприроднадзора назвала тяжелейшей экологическую ситуацию на месте "Усольехимпрома"

С ноября 2018 года в городе Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы распространения химического загрязнения с территории "Усольехимпрома". Местные жители похищают оттуда зараженные металл и стройматериалы. В 2018 году на промплощадке дважды происходили утечки химикатов. С конца прошлого года территория находится под военизированной охраной.

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, 18 июня. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила как тяжелейшую экологическую ситуацию на промплощадке бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области, где после банкротства завода осталась загрязненная химическими веществами, в том числе ртутью, территория.

"Мы имеем тяжелейшую историю, совершенно недопустимую. <…> Я бы не хотела употреблять слова "экологическая катастрофа", но, видя в каком состоянии объект пребывает, не могу найти другое определение. <…> Мы имеем состояние предприятия как после бомбежки. Здесь имеют место быть превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ, концентрация достаточно высока, поэтому граждане, которые пытаются несанкционированным образом сюда проникнуть, должны понимать, что это будет иметь последствия для их здоровья", - заявила Радионова во вторник во время визита на промплощадку.

Она отметила, что на промплощадке находятся емкости с веществами, состав которых до конца непонятен. Также на территории расположен шламонакопитель, скважины, наполненные химическими веществами, которые наносят вред окружающей среде. Как уточнил председатель законодательного собрания Серей Сокол, также выехавший на промплощадку, в скважинах на территории бывшего "Усольехимпрома" находится порядка 8 тыс. тонн токсичного эпихлоргидрина.

Как отметила Радионова, некоторые из объектов на промплощадке до сих пор действуют, их эксплуатируют разные юридических лица, между которыми поделена территория. Однако эти компании не содержат сооружения в надлежащем состоянии. Кроме того, до конца непонятно, сколько компаний работает на месте бывшего завода, и что это за организации.

"Мы пока объезжали это страшное место, видели забор, колючую проволоку. Это все свежее, то есть там кто-то есть, предприятие разделилось на несколько юридических лиц. <…> Площадка предприятии поделена на цеха, на юридических лиц. Скважины розданы по собственникам. И не надо быть специалистом, чтобы понять, что никакой экспертизы безопасности этих скважин не было", - подчеркнула Радионова. Она сообщила, что информацию об экологических нарушениях в Усолье-Сибирском передаст в правительство РФ и ФСБ.

Банкротство завода

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке было создано предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. В августе 2017 года "Усольехимпром" был признан банкротом, конкурсное производство в отношении "Усолье-Сибирского силикона" было открыто в сентябре 2016 года.

На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения. С 1970 года на "Усольехимпроме" работал цех ртутного электролиза. В 1998 году он был закрыт как нерентабельный.