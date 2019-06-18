Число пропавших детей в России снизилось почти на треть за пять лет

КРАСНОГОРСК, 18 июня. /ТАСС/. Количество потерявшихся детей и подростков в России сократилось за последние пять лет почти на треть. Об этом сообщила во вторник уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова на II Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов.

"За последние пять лет, с 2014-го по 2018 год, численность разыскиваемых несовершеннолетних снизилась на 30% - с 9 тыс. до 6 тыс.", - сказала она.

Также, по словам Кузнецовой, сократилась на 15,5% и численность детей, оставшихся в розыске на конец года.

"Тем не менее ежегодно более тысячи не найденных детей", - отметила уполномоченный.

Разница в статистике

Кузнецова также обратила внимание на необходимость усовершенствовать учет разыскиваемых детей. "Если мы говорим о статистике МВД, у нас в розыск объявлено 5248 несовершеннолетних, а Следственным комитетом проведено более 15 тыс. проверок по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних. Цифры даже при первом приближении не бьются, они в разы отличаются, надо посмотреть внимательно, чтобы мы с вами имели точное представление о динамике, которая есть", - подчеркнула она.

Директор Центра поиска пропавших людей Григорий Сергеев в свою очередь сообщил, что дети составляют примерно половину из всех пропадающих людей. "Слава богу, большая часть детей - это дети, которые будут найдены", - добавил он.

II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит с 18 по 22 июня. Его целью является налаживание взаимодействия между добровольческими поисковыми отрядами и госструктурами для эффективного решения проблемы поиска пропавших детей и взрослых. На форум приглашены представители МВД, МЧС, Минздрава, СК РФ, Минпросвещения, Агентства стратегических инициатив и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

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