CNN: адвокат Харви Вайнштейна отказывается представлять своего клиента

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Адвокат Хосе Баэз, защищающий американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании, больше не хочет представлять его в суде. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на информированный источник.

По данным телеканала, адвокат в пятницу подал прошение о самоотводе в федеральный суд Нью-Йорка, где рассматривается дело Вайнштейна. Во время предоставления суду документов Баэз заявил, что его действия вызваны серьезными разногласиями с подзащитным. "Господин Вайнштейн намеренно игнорировал наше соглашение об оплате и дал понять, что собирается поступать так же и далее", - пояснил адвокат. Баэз также добавил, что его клиент настаивал на действиях, которые делают защиту "неоправданно трудной".

Хосе Баэз не первый адвокат, отказавшийся защищать Харви Вайнштейна. В январе другой юрист, Бенджамин Брафман, взял самоотвод по делу продюсера. Рональд Салливан, который вместе с Баэзом взялся за защиту Вайнштейна после ухода Брафмана, покинул команду его защитников месяц назад.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая им за это карьерное продвижение. Впоследствии с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин, в том числе всемирно известные кинозвезды Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек.

Прокуратура в Нью-Йорке в прошлом году предъявила 66-летнему Харви Вайнштейну официальные обвинения в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями по данному делу выступают три женщины. Продюсер, отрицающий свою вину, был освобожден под залог в размере 1 млн долларов. Первое судебное заседание по делу Вайнштейна назначено на 9 сентября.