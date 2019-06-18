Фестиваль "Экстрим Крым" соберет в июле в Крыму не менее 14 тыс. человек со всей России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Крыма ожидают на фестивале экстремальных видов спорта "Экстрим Крым 2019" в июле этого года не менее 14 тыс. участников, в том числе 10 тыс. из других субъектов РФ, сообщила во вторник министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова.

"Не менее 14 тыс. человек, в том числе 10 тыс. человек ожидаем из других регионов РФ", - сказала она в ходе принятия распоряжения о проведении фестиваля на заседании совета министров республики.

В соответствии с принятым распоряжением, фестиваль будет проведен в западной части Крымского полуострова, Оленевском сельском поселении Черноморского района, в три этапа: с 15 по 18 июля, с 19 по 21 июля и с 22 по 25 июля 2019 года.

В документе говорится, что фестиваль проводится для популяризации туристического потенциала полуострова, привлечения к занятию экстремальными видами спорта, формирования имиджа Крыма как субъекта с динамично развивающимся событийным туризмом.

Целевой аудиторией фестиваля, который пройдет в шестой раз, являются молодые люди в возрасте до 30 лет, в том числе студенчество, работающая молодежь, молодые семьи, представители органов студенческого самоуправления, профсоюзных комитетов, некоммерческих организаций, в том числе спортивных и патриотических клубов и иных объединений.

Гостям фестиваля представится возможность освоить кайтбординг, виндсерфинг, яхтинг, SUP-серфинг, каякинг и другие водные виды спорта.