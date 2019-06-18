Кузнецова призвала уделять больше внимания преподаванию ОБЖ в школах

КРАСНОГОРСК, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что школьный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" нужно выделить в отдельную дисциплину.

"У нас урок ОБЖ в соответствии с приказами Минобразования входит в состав дисциплины "Физическая культура". Я думаю, настало время, когда нужно вывести его в самостоятельный предмет и изучать более серьезно", - сказала она во вторник на Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов.

Второй всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит с 18 по 22 июня. Его целью является налаживание взаимодействия между добровольческими поисковыми отрядами и госструктурами для эффективного решения проблемы поиска пропавших детей и взрослых. На форум приглашены представители МВД, МЧС, Минздрава, СК, Минпросвещения, Агентства стратегических инициатив и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".