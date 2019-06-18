Кузнецова предложила нормативно закрепить помощь волонтеров силовикам при поиске людей

КРАСНОГОРСК, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что взаимодействие волонтеров и правоохранительных ведомств при поиске пропавших людей необходимо закрепить законодательно.

Во вторник на II Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов она напомнила, что к прошлогоднему форуму были разработаны рекомендации по сотрудничеству СК, МВД и МЧС с волонтерскими организациями при поиске пропавших людей.

"Внедрение нормативно-правового акта, определяющего порядок взаимодействия всех структур. Если наши методические рекомендации не имеют обязательной силы, то мы понимаем, что сейчас встал вопрос именно нормативно-правового регулирования, чтобы были некоторые взаимные обязательства", - сказала Кузнецова.

Также она озвучила одно из предложений, поступивших из регионов: проработать вопрос об участии добровольцев в поисковых мероприятиях с разрешения работодателя с сохранением заработной платы на время участия в поиске. Кузнецова назвала эту инициативу интересной и предложила изучить соответствующую практику предприятий.

Ситуация в регионах

Детский омбудсмен рассказала о результатах мониторинга, проведенного в 41 регионе России. Там с 2016-го по 2018 год число волонтерских организаций по розыску пропавших без вести несовершеннолетних увеличилось на 35%.

"Отмечается снижение числа [добровольческих] организаций, с которыми взаимодействует МВД, СК и МЧС. Снижение произошло небольшое, но все же оно есть. В 2018 году [ведомства работали] с 74% [организаций], в 2016 - с 80%", - сказала Кузнецова. Она объяснила сокращение тем, что "было множество общественных организаций, но остались те, кто реально работает".

Также, по словам Кузнецовой, в 41 изученном регионе отмечается рост числа проведенных совместных учений поисковых организаций и правоохранительных органов на 55%.

"По итогам проведенных учений отмечается ряд проблем: несогласованность, отсутствие слаженности и координации действий, единого порядка информирования, низкая информированность о поисковых мероприятиях со стороны муниципальных организаций. В 15% субъектов не определены лица, ответственные за взаимодействие органов власти с добровольческими организациями, несмотря на поручение президента", - отметила детский омбудсмен.

II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит с 18 по 22 июня. Его целью является налаживание взаимодействия между добровольческими поисковыми отрядами и госструктурами для эффективного решения проблемы поиска пропавших детей и взрослых. На форум приглашены представители МВД, МЧС, Минздрава, СК РФ, Минпросвещения, Агентства стратегических инициатив и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".