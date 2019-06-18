Верховный суд обобщит практику международного усыновления и розыска детей за рубежом

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Верховный суд России в этом году обобщит практику рассмотрения дел о международном усыновлении, розыске детей за рубежом и порядке общения детей с родителями. Об этом сообщил судья Верховного суда Игорь Юрьев, выступая на проходящем в Сочи XIV совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС.

"Основным стандартом рассмотрения судами дел об усыновлении детей, являющихся гражданами РФ, иностранными гражданами или лицами без гражданства, помимо установления соответствия усыновителей требованиям законодательства, является закрепленное в Конвенции о правах ребенка и в национальном законодательстве РФ правило о том, что международное усыновление должно осуществляться только в интересах ребенка и только в том случае, когда ребенок не может быть помещен в семью в государстве происхождения", - подчеркнул судья. Он напомнил, что по российскому законодательству при усыновлении детей иностранными гражданами должно применяться как законодательство РФ, так и законодательство государства, гражданином которого является усыновитель.

В целях установления содержания норм иностранного семейного права суд вправе предложить заинтересованным лицам представить документы, подтверждающие содержание норм иностранного семейного права, легализованные в установленном порядке. "Но правильно установить содержание многообразных норм зарубежного права, правильно применять и толковать в изменяющихся условиях их развития национальным судам может быть довольно непросто в силу затруднительности толкования норм, особенно в их взаимосвязи, в силу изменений законодательства и изменений судебной практики применения этих норм", - признал судья.

Он особо отметил, что в связи с присоединением России к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей в Гражданский процессуальный кодекс РФ были включены нормы, регламентирующие производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора, а в законе "Об исполнительном производстве" были предусмотрены особенности исполнения по соответствующей категории дел. Эти изменения вступили в силу с 17 мая 2014 года.

Юрьев отметил, что по этим категориям дел была установлена исключительная территориальная подсудность: их рассматривают восемь районных судов в России (по одному на федеральный округ) по месту пребывания ребенка. По его словам, "в рамках рассматриваемых дел поднимаются как уже возникавшие ранее проблемные вопросы, в том числе вопросы розыска детей на территориях государств, куда дети были перемещены, так и новые вопросы, специфичные для рассмотрения данной категории дел". В связи с этим Верховный суд изучит эту категорию споров, и во втором полугодии будет подготовлен соответствующий обзор судебной практики, сообщил судья.