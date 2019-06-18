Россияне смогут получать госномера для машин в ГИБДД и у частников

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который позволяет гражданам получать госномера для автомобилей при их регистрации как в ГИБДД, так и в специализированных организациях.

"Правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом высказанных замечаний", - говорится в проекте отзыва кабмина, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Инициативой предлагается скорректировать еще не вступивший в силу закон о регистрации транспортных средств, который должен начать действовать с 4 августа, пояснил агентству автор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Авдеев (КПРФ). Закон предполагал передачу данной услуги от органов ГИБДД специальным организациям - пунктам изготовления номеров.

"Стали изучать будущее правоприменение и пришли к выводу, что более чем в половине регионов к этому, мягко говоря, еще не готовы, - констатировал парламентарий. - Более чем в 30 регионах за таким знаком надо будет ехать более чем за 100 км, а в некоторых субъектах РФ вообще нет таких организаций". "Поэтому надо дать выбор человеку - где получать знаки: в ГИБДД или в спецорганизациях", - убежден Авдеев.

Стоимость услуг будет ограничена суммой в размере 2 тыс. рублей, подчеркнул разработчик. "Но это бизнес и вопрос конкуренции - не более [2 тыс.], но может быть менее. Человек получает документ в ГИБДД. Если в расположенном рядом специализированном пункте получение знаков будет стоить дешевле, он пойдет туда [получать госномера]", - заключил он.