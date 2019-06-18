СК проверит жалобы жителей Белгородской области на отсутствие питьевой воды

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Следователи проверяют обращение на передачу "Прямая линия с Владимиром Путиным" жителей Белгородской области, которые несколько лет живут без питьевой воды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, на протяжении нескольких лет жители микрорайона Майский-8 в Белгородском районе страдают от нехватки воды и ее качества. Обратившиеся сообщают, что в кранах перебои даже с технической водой, а питьевой и вовсе нет, и это на протяжении восьми лет", - сообщили в СК.

В своем обращении, распространенном 16 июня в соцсетях, жители поселка Майский также сообщили об отсутствии на территории микрорайона необходимых социальных объектов. "На протяжении восьми лет вода поступает технического качества, в летний период она не поступает совсем. Мы уже не касаемся социальных объектов - отсутствия школы, детских садов, транспорта, аптек", - говорится в видеообращении.

Следователи начали проверку по данному обращению. Сейчас следствие проводит исследования качества и количества услуг по водоснабжению в микрорайоне. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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