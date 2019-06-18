Регионы России представили на "Экспо" дикоросы, ювелирные изделия и национальную культуру

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Традиционные танцы в национальных костюмах, народные песни и игру на варгане, красную икру, гриб Чагу, варенье из голубики и жимолости, обувь из оленьей кожи и ювелирные украшения - это и многое другое представили российские регионы на своих стендах посетителям VI российско-китайской "Экспо", которая с 14 по 19 июня проходит в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).

Культура регионов России

На протяжении пяти дней работы "Экспо" одним из самых оживленных мест павильона В, определенного для стендов делегаций из России, была главная сцена Российского экспортного центра (РЭЦ). "Каждый день на сцене проходили подписания - до 10 в один день - и выступления творческих коллективов, - рассказала ТАСС один из менеджеров проекта Анастасия Сахидакова. - Всем очень понравилось выступление ансамбля имени Людмилы Зыкиной - они нашли именно то, что нужно китайскому слушателю. Они пели популярные в Китае песни - это та же "Катюша", "Калинка" и "Подмосковные вечера".

Кроме того, на главной сцене посетителям выставки показывали анимационные и художественные фильмы отечественного кинематографа. "У нас каждый день в прокате анимационные ролики и фильмы, показывали "Снежную Королеву", были фильмы "Притяжение" и "Экипаж", - добавила Сахидакова.

Отдельное внимание не только посетителей из Китая, но и российских делегатов, привлекло выступление исполнительницы из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Веры Кондратьевой. "Выступление было организовано на сцене РЭЦ, очень много людей на смартфоны снимали, а энергетика была просто потрясающая - все 40 минут программы пролетели незаметно", - поделился впечатлениями с ТАСС начальник управления туризма департамента промышленности правительства ХМАО Дмитрий Савватеев.

Кондратьева, представительница малочисленного народа ханты, исполнила песни на русском языке и языке своего народа. "Я представляю на выставке культуру окско-угорских народов, которые проживают у нас в Ханты-Мансийском автономном округе. Исполняла я традиционные песни, также фольклор в современной аранжировке и новые песни на языке народов ханты и на русском. Публике очень понравилось, по отзывам могу сказать, что многие подходили, говорили, что очень интересно и необычно", - рассказала она ТАСС.

На стенде Якутии выступали танцевальные коллективы, певцы, звучал варган - традиционный инструмент народов Севера. "Также у нас было выступление заслуженного артиста России Дмитрия Артемьева, который удивил всех перевоплощением в шамана. Дмитрий исполнял национальный этнический танец, который показывает связь прошлого с настоящим и прекрасное будущее, в ходе которого танцор очень быстро меняет костюм и предстает перед публикой в образе шамана", - рассказал менеджер национального туристско-информационного центра Якутии Николай Емельянов.

На стенде Свердловской области проходили выступления народных коллективов. Гости выставки слушали народные песни водили хороводы вместе с артистами в русских народных костюмах.

Уникальная продукция

Привлекали китайских гостей стенды регионов России не только культурной программой и концертными номерами, но и возможностью увидеть и приобрести интересную, экзотическую для Китая продукцию. Так, на стенде Якутии, гости выставки обращали внимание на ювелирную продукцию и изделия из мамонтовой кости - их представляли пять малых предприятий республики. "Очень часто и много покупали "Саха-чай", варенье якутское брусничное, а также рыбу", - сказал Емельянов.

На стенде Камчатского края были представлены красная икра, рыбий жир в гранулах, мясные консервы и вода из артезианских источников полуострова. Оленину, жирную рыбу-муксун и ягодные миксы можно было купить на стенде Ямало-Ненецкого автономного округа, а Иркутская область представила травяные сборы сибирских трав и лекарственные препараты из целебного гриба Чаги.

"Мы представляли преимущественно продукцию предприятий по глубокой переработке древесины, но наибольшим интересом пользовалась "Биочага" - это препарат из переработанного гриба, он способствует хорошей работе желудочно-кишечного тракта и в целом оздоровлению организма. Мы давали возможность продегустировать этот препарат - в каждый из дней "Экспо" его попробовали не менее 1 тыс. человек", - сказал ТАСС директор департамента по внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Владимир Саловаров.

В своей программе за пределы выставочных павильонов вышла Челябинская область: 15 июня в Хэйлунцзянской провинциальной библиотеке открылась фотовыставка "Южный Урал" из цикла "Первозданная Россия", автор фотографий - 36-летний фотограф и путешественник Дмитрий Кочергин. На протяжение месяца посетители в Китае смогут увидеть фотографии и узнать о национальных парках Таганай и Зюраткуль, о самых известных горных вершинах - Иремель, Ицыл, Уреньга, о крупнейших реках и озерах Южного Урала - Ай, Миасс, Тургояк, увидеть снимки краснокнижных животных и редких растений.

Об Экспо

VI Российско-китайская "Экспо" под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на "Экспо" представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.