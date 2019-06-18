Законопроект о едином временном интервале перед оплатой парковки внесен в Думу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" во вторник внесли на рассмотрение палаты законопроект, который устанавливает единый временной интервал в 10 минут перед оплатой парковки автомобиля. Авторами инициативы выступили председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый заместитель Виталий Ефимов и первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, следует из думской электронной базы данных.

"Предлагается на уровне федерального закона установить единый временной интервал, в течение которого лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы (10 минут)", - говорится в пояснительной записке. Это позволит пользователю парковки принять решение, что ему делать дальше - уехать или оплатить стоянку, подчеркивают разработчики.

В частности, они считают необходимым дополнить закон "Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" нормой о том, что "плата за первые десять минут пользования платными парковками не взимается". Кроме того, планируется оптимизировать саму процедуру взимания оплаты за пользование платными парковками.

По действующему законодательству оплата парковки должна организовываться с использованием автоматизированной системы оплаты в наличной или безналичной форме. "В то же время на территории города Москвы плата за размещение транспортного средства на парковочных местах платных городских парковок взимается в безналичной форме с использованием различных способов", - указывают депутаты. Наибольшей популярностью пользуется списание денег с виртуального парковочного счета, специализированное мобильное приложение, отправка короткого текстового сообщения (СМС) или первичный телефонный звонок на специальный номер.

"Оплата с помощью паркоматов, установленных на улично-дорожной сети, осуществляется лишь в 1,8% случаев. Учитывая высокую стоимость паркоматов, работ по их закупке, обслуживанию, установке, обеспечивающихся за счет бюджета субъекта РФ, а также низкую популярность такого способа оплаты, предлагается предоставить право субъекту РФ своим законом регулировать процедуру внесения оплаты за использование парковки", - сказано в пояснительной записке.

В новость были внесены изменения (13:02 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.