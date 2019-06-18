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Лауреаты конкурса "Моя страна - моя Россия" в новом сезоне получат наставников

По словам гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, новый сезон конкурса начнется осенью 2019 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Организаторы всероссийского конкурса "Моя страна - Моя Россия", который является одним из проектов АНО "Россия - страна возможностей", с нового сезона введут программу наставничества, сообщил журналистам во вторник гендиректор АНО и проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

По его словам, новый сезон конкурса начнется осенью 2019 года. "Осенью в рамках проекта будет запущена программа наставничества, которая уже реализуется для участников конкурсов "Я - профессионал", "Управляй!" и "Доброволец России". Теперь наставников из числа финалистов конкурса "Лидеры России" получат и авторы лучших проектов конкурса "Моя страна - моя Россия", - сказал Комиссаров.

В 2019 году количество участников конкурса выросло почти в пять раз по сравнению с прошлым годом, до 35 тысяч человек. Конкурс проводился по 19 номинациям, которые курировались профильными федеральными органами исполнительной власти и бизнес-структурами, в частности, Минстроем, Минздравом, Роспатентом, а также министерством транспорта. В заочной оценке проектов приняли участие более 800 экспертов из различных регионов и отраслей, в том числе 96 участников конкурса управленцев "Лидеры России".

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