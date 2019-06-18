В Евпатории создадут театр юного зрителя

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Совет министров Крыма ликвидировал госпредприятие "Международный центр театрального искусства "Золотой ключик" в Евпатории. На его базе планируется создать театр юного зрителя (ТЮЗ), решение принято во вторник на заседании правительства региона.

Ранее зампредседателя Совмина Крыма Лариса Опанасюк информировала, что центр, который находится в ведении министерства образования региона, будет передан Минкультуры республики и станет полноценным республиканским театром юного зрителя.

"Ликвидировать государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Международный центр театрального искусства "Золотой ключик", - говорится в тексте распоряжения.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проект распоряжения Совмина о создании ТЮЗа подготовлен и находится на согласовании. "Театр юного зрителя создается для наиболее эффективной реализации театрального искусства, воспитания профессиональных актеров и режиссеров и выполнения функциональных обязанностей как репертуарного детского театра", - говорится в тексте.

В пресс-службе Минобразования ТАСС уточнили, что в центре "Золотой ключик" работают более 20 человек, речи об их увольнении нет. "Ликвидация предприятия не повлечет за собой увольнения или сокращения работников. Все они перейдут в ведение Министерства культуры Крыма. Это будет по профилю учреждения", - сказал собеседник агентства.

Центр театрального искусства в Евпатории основан в 1987 году. В афише около 30 названий по произведениям русских и зарубежных классиков, а также множество авторских спектаклей и режиссерских интерпретаций. В среднем за сезон взрослые и юные артисты дают более 200 представлений.