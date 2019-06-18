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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

СК проверит уже седьмое за два дня обращение жителей регионов России на прямую линию

Семья ветерана боевых действий и инвалида-колясочника из Калуги обратилась с просьбой улучшить их жилищные условия

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет уже седьмое за два дня обращение на прямую линию с президентом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, семья из Калуги обратилась в связи с необходимостью улучшения жилищных условий.

"В обращении сообщается, что семья ветерана боевых действий и инвалида-колясочника не может добиться положенного по закону жилья. Снимает квартиру за городом, общежитие, в котором они прописаны, находится в аварийном состоянии", - сообщили в СК.

По данным следствия, супруг является ветераном боевых действий, нуждающимся в улучшении жилищных условий, супруга - инвалидом, у них есть сын. Общежитие по месту прописки признано негодным для проживания инвалида-колясочника, так как нет условий доступности помещения. Аварийным дом не признан, но в связи с ухудшением технического состояния продолжится его обследование.

"Следователи проверят изложенные в обращении сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.

Ранее СК начал проверку обращений жителей Калужской, Хабаровской, Красноярской, Белгородской и Саратовской областей.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 20 июня, она состоится уже в 17-й раз.

Теги
РоссияКалужская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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