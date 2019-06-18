В Москве задержан предполагаемый мошенник, обещавший победу в тендере за 1 млн рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, обещавшего мужчине гарантированный выигрыш в тендере на разработку месторождения полезных ископаемых. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, подозреваемый задержан на Манежной площади.

"В полицию поступило заявление от 56-летнего приезжего мужчины. Он сообщил, что неизвестные, представляясь высокопоставленными сотрудниками различных учреждений, обещали за денежное вознаграждение помощь в выигрыше тендера на разработку месторождения полезных ископаемых. Но, получив денежные средства, свои обязательства не выполнили и перестали выходить на связь. Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Манежной площади задержали одного из подозреваемых - 53-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник не намеревался выполнить обещанное, так как не имел такой возможности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полицейские ведут розыск соучастников преступления.